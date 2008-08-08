Протестные настроения по теме пенсий снизились после обращения Путина

После двухмесячного обсуждения темы повышения пенсионного возраста и телеобращения президента Владимира Путина по этому поводу Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировал снижение уровня протестных настроений в России.

«Возможными социальные акции протеста в месте своего проживания сейчас считают 39% россиян. Однако большинство (55%) полагает, что подобные выступления вряд ли могут начаться в их родном городе/селе», – говорится в материалах ВЦИОМ, передает РИА «Новости».

В то же время месяцем ранее, в ходе опроса 30 июля, отвечая на тот же вопрос – «как вы думаете, насколько вероятны сейчас в вашем городе/сельском районе массовые акции протеста против повышения пенсионного возраста?», 51% респондентов назвали такие акции вполне возможными, а 44% – маловероятными.

Как показал последний опрос, две трети россиян (66%) сейчас скорее не допускают своего участия в акциях протеста против пенсионных изменений. В конце июля эта доля составляла 59%. В ходе нынешнего опроса 31% респондентов сказали, что скорее допускают для себя такую возможность (против 38% по данным на 30 июля), а 3% затруднились ответить на этот вопрос.

На основе полученных данных социологи рассчитали индексы общественного и личного протестного потенциала, оба измеряются в пунктах и могут принимать значения от 10 до 90. Первый из них показывает, насколько возможными россияне считают массовые акции протеста там, где они проживают, а второй – отражает возможность участия самих респондентов в этих протестах.

Так, индекс общественного протестного потенциала, к концу июля выросший до 53, к началу сентября снизился до 44 пунктов, следует из результатов исследования. Меньше стало и значение индекса личного протестного потенциала, который, по состоянию на 30 июля, составлял 42 пункта.

«Показатель, измеряющий готовность россиян лично принять участие в массовых митингах и демонстрациях против повышения пенсионного возраста, снизился до 36 пунктов», – отмечается в материалах ВЦИОМ.

Большинство россиян (71%) сегодня склонны придерживаться мнения, что акции протеста не повлияют на решение властей о том, повышать пенсионный возраст или нет. Теперь такое мнение звучит значительно чаще, чем раньше, – в ходе опросов в июле-августе эта доля составляла от 54% до 57% респондентов. Еще 21% участников опроса сейчас полагают, что протестные акции повлияют на решение о пенсионном возрасте, а 8% затруднились ответить на вопрос.

По мнению генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, недавнее телеобращение президента к нации, «по сути, закрыло вопрос о возможности отмены либо серьезной корректировки этой реформы».

«Значительная часть россиян, негативно относящихся к повышению, ранее высказывала готовность принять участие в массовых протестах против него. Теперь эта «сигнальная» функция протестов отпала за ненужностью, так как стало понятно, что тема закрыта. Соответственно, протестные настроения пошли на убыль, хотя и остаются выше обычных», – отметил эксперт, комментируя результаты опроса.

Опрос проведен в июле-сентябре 2018 года среди 3,2 тыс. респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность для данной выборки не превышает 1,8%.

На прошлой неделе президент Владимир Путин в телеобращении к гражданам предложил шесть мер по смягчению пенсионных изменений. В частности, возраст выхода на пенсию для женщин, согласно предложению главы государства, составит 60 лет, а не 63 года. Также глава государства предложил «особую льготу» для россиян предпенсионного возраста.

В Госдуме сообщили, что реализация предложений президента Владимира Путина по изменениям в пенсионной системе потребует порядка 3,6 трлн рублей до 2034 года.

Позже в правительстве разъяснили порядок выхода россиян на пенсию.