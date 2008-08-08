Протестные настроения по теме пенсий снизились после обращения Путина

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5 сентября, среда  |  Последнее обновление — 12:35  |  vz.ru
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Новая политика Центробанка скажется на рубле и инфляции

Фото: Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
Мягкая монетарная политика Банка России, которая вызвала существенное снижение кредитных ставок и едва ли не потребительский бум, может скоро закончиться. ЦБ задумался о том, чтобы снова начать поднимать ключевую ставку ради сохранения низкой инфляции и поддержки слабеющего рубля. Как скоро это произойдет и какие будет иметь последствия? Подробности...
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Как России относиться к бегству жителей с Украины

Все больше жителей Украины вынуждены уехжать заграницу - сначала на заработки.Фото: Stanislav Belousov/Reuters
Украина переживает демографическую катастрофу, и это признают сами киевские власти. Как заявил министр иностранных дел Павел Климкин, ежегодно из незалежной «выезжает примерно миллион украинцев». Казалось бы, нам должно быть только выгодно то, что Украину покидает ее население – в том числе переезжая в Россию. Однако так ли это на самом деле? Подробности...
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Зачем российской армии понадобился конвертоплан

Пока в России выпускают только гражданские конвертопланы-беспилотники, но через 5 лет ожидаются и военныеФото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Российский ВПК попытается догнать Америку в одном из слабых своих направлений: анонсировано создание российского конвертоплана – гибрида самолета и вертолета. В США такая техника летает давно, у нас в стране схожие проекты угасли вместе с СССР. Какие возможности способна дать подобная машина российской армии? Подробности...
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Сделка с Путиным по Сирии открывает большие перспективы для Макрона

С момента избрания Макрон вел себя уважительно по отношению к ПутинуФото: Михаил Метцель/ТАСС
«У Макрона складывается механизм ведения дел с Путиным на нормальной дипломатической основе. Если Макрон хочет сравняться с Меркель, то достичь этого можно только в отношениях с Россией», – заявила газете ВЗГЛЯД политолог Наталия Нарочницкая. По ее мнению, Макрон вполне мог бы вскоре заключить с Путиным сделку – например, по Сирии. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Как сделать Дальний Восток своим для России

Юрий Васильев, специальный корреспондент газеы ВЗГЛЯД
Сегодня фраза Ленина «Владивосток далеко, но город-то нашенский», по наблюдению писателя Авченко, изменила полярность – «Город-то нашенский, но далеко». Нужно приблизить. Подробности...
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Давай, Бабченко! Составляй списочек

Игорь Димитриев, политический эмигрант
Да, это чьи-то дети и мужья. Но эти ребята пришли к успеху на разжигании ненависти и так просто рот не закроют. На всю страну их несколько сотен. Но для списка достаточно нескольких десятков. Подробности...

«Русскость» создается на рубежах империи

Андрей Тесля, кандидат философских наук
Это не про расизм, не про проценты крови, не про «татарского прадедушку». Это про принадлежность к политическому сообществу, к культуре. Это про русских в Париже в 1814-м и в Берлине в 1945-м. Подробности...
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          Протестные настроения по теме пенсий снизились после обращения Путина

             5 сентября 2018, 11:45
          Фото: кадр из видео
          Текст: Алина Назарова

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          После двухмесячного обсуждения темы повышения пенсионного возраста и телеобращения президента Владимира Путина по этому поводу Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировал снижение уровня протестных настроений в России.

          «Возможными социальные акции протеста в месте своего проживания сейчас считают 39% россиян. Однако большинство (55%) полагает, что подобные выступления вряд ли могут начаться в их родном городе/селе», – говорится в материалах ВЦИОМ, передает РИА «Новости».

          В то же время месяцем ранее, в ходе опроса 30 июля, отвечая на тот же вопрос – «как вы думаете, насколько вероятны сейчас в вашем городе/сельском районе массовые акции протеста против повышения пенсионного возраста?», 51% респондентов назвали такие акции вполне возможными, а 44% – маловероятными.

          Как показал последний опрос, две трети россиян (66%) сейчас скорее не допускают своего участия в акциях протеста против пенсионных изменений. В конце июля эта доля составляла 59%. В ходе нынешнего опроса 31% респондентов сказали, что скорее допускают для себя такую возможность (против 38% по данным на 30 июля), а 3% затруднились ответить на этот вопрос.

          На основе полученных данных социологи рассчитали индексы общественного и личного протестного потенциала, оба измеряются в пунктах и могут принимать значения от 10 до 90. Первый из них показывает, насколько возможными россияне считают массовые акции протеста там, где они проживают, а второй – отражает возможность участия самих респондентов в этих протестах.

          Так, индекс общественного протестного потенциала, к концу июля выросший до 53, к началу сентября снизился до 44 пунктов, следует из результатов исследования. Меньше стало и значение индекса личного протестного потенциала, который, по состоянию на 30 июля, составлял 42 пункта.

          «Показатель, измеряющий готовность россиян лично принять участие в массовых митингах и демонстрациях против повышения пенсионного возраста, снизился до 36 пунктов», – отмечается в материалах ВЦИОМ.

          Большинство россиян (71%) сегодня склонны придерживаться мнения, что акции протеста не повлияют на решение властей о том, повышать пенсионный возраст или нет. Теперь такое мнение звучит значительно чаще, чем раньше, – в ходе опросов в июле-августе эта доля составляла от 54% до 57% респондентов. Еще 21% участников опроса сейчас полагают, что протестные акции повлияют на решение о пенсионном возрасте, а 8% затруднились ответить на вопрос.

          По мнению генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, недавнее телеобращение президента к нации, «по сути, закрыло вопрос о возможности отмены либо серьезной корректировки этой реформы».

          «Значительная часть россиян, негативно относящихся к повышению, ранее высказывала готовность принять участие в массовых протестах против него. Теперь эта «сигнальная» функция протестов отпала за ненужностью, так как стало понятно, что тема закрыта. Соответственно, протестные настроения пошли на убыль, хотя и остаются выше обычных», – отметил эксперт, комментируя результаты опроса.

          Опрос проведен в июле-сентябре 2018 года среди 3,2 тыс. респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность для данной выборки не превышает 1,8%.

          На прошлой неделе президент Владимир Путин в телеобращении к гражданам предложил шесть мер по смягчению пенсионных изменений. В частности, возраст выхода на пенсию для женщин, согласно предложению главы государства, составит 60 лет, а не 63 года. Также глава государства предложил «особую льготу» для россиян предпенсионного возраста.

          В Госдуме сообщили, что реализация предложений президента Владимира Путина по изменениям в пенсионной системе потребует порядка 3,6 трлн рублей до 2034 года.

          Позже в правительстве разъяснили порядок выхода россиян на пенсию.


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