Поезда остановлены на Сахалине из-за тайфуна

Все поезда дальнего следования прекратили движение на Сахалине из-за тайфуна «Джеби», несколько районов остались без электричества.

«Отменяются все поезда дальнего следования: пассажирские поезда 603 и 604; фирменные поезда 1 и 2 сообщением Южно-Сахалинск – Ноглики – Южно-Сахалинск», – сообщила ТАСС пресс-секретарь пассажирской компании «Сахалин» Аксана Науменко.

Причиной остановки движения стали неблагоприятные погодные условия и сход селевых потоков.

Между тем в Приморье от тайфуна укрылись несколько сотен иностранных судов.

«В бухтах на севере края наблюдается скопление судов Корейской Народно-Демократической Республики и Республики Корея. На сегодня общее число иностранных судов и шхун, укрывшихся в бухтах Приморья, составляет порядка трех сотен», – приводит РИА «Новости» сообщение погрануправления ФСБ по Приморскому краю.

После улучшения погодных условий пограничники проконтролируют убытие иностранных судов.

В Японии жертвами тайфуна «Джеби» уже стали 11 человек, еще порядка 600 пострадали. Основной удар стихии пришелся на префектуру Осака. Полностью или частично оказались разрушены почти тысяча домов.

На Сахалин тайфун принес сильные дожди и ураганный ветер. Нарушено энергоснабжение нескольких районов острова.