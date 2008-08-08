ФАС раскусила хитрость авиакомпании «Победа»

Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») использовала предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) для повышения цен на провоз багажа, заявили в московском управлении ФАС.

«Действия «Победы» можно толковать как желание увеличить стоимость провоза багажа для граждан, воспользовавшись предупреждением УФАС, и повысить свою доходность за счет пассажиров», – сообщили в УФАС.

В компании отреагировали на заявление авиакомпании о том, что для удовлетворения требования УФАС Москвы снять ограничение по количеству мест багажа по промотарифу на рейс «Победа» с 4 сентября «вынуждена увеличить минимальный тариф на провоз 10 кг багажа с 499 рублей до 777 рублей».

В УФАС указали на то, что в публичных правилах перевозки авиакомпании не было сказано о промотарифе.

«Лоукостер отмечает, что семья, оформлявшая перелет одним бронированием, имела возможность оплатить провоз багажа по «промотарифу», но с ограничением по количеству. Однако следует отметить, что при индивидуальном бронировании каждый пассажир мог оформить багаж по так называемому промотарифу. Таким образом, получается, что ограничения по так называемому промотарифу распространялись только на клиентов, оформлявших перелет одним бронированием на нескольких пассажиров», – говорится в сообщении УФАС.

В УФАС также отметили, что ранее «Победа» объясняла эту ситуацию наличием «технической ошибки в работе системы бронирования», которая приводила к снижению «доходности от продажи услуг», а также говорила о намерении ее устранить.

В ведомстве отметили, что пока авиакомпания не представила ответ на предупреждение УФАС. После получения ответа управление «детально оценит действия авиакомпании в рамках выполнения предупреждения на предмет нарушения антимонопольного законодательства».

На прошлой неделе Московское управление ФАС усмотрело в действиях авиакомпании «Победа» признаки навязывания потребителям невыгодных условий провоза багажа – при онлайн-покупке билетов на несколько пассажиров перевозка багажа весом до 10 кг за 499 рублей возможна только на одного человека.