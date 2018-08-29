«Победу» уличили в навязывании невыгодных условий провоза багажа

Московское управление ФАС усмотрело в действиях авиакомпании «Победа» признаки навязывания потребителям невыгодных условий провоза багажа – при онлайн-покупке билетов на несколько пассажиров перевозка багажа весом до 10 кг за 499 рублей возможна только на одного человека.

«При оформлении билетов на официальном сайте авиакомпании на нескольких пассажиров ресурс дает возможность приобрести перевозку багажа весом до 10 кг за 499 рублей только на одного пассажира из бронирования. Остальным же пассажирам можно оформить багажное место только до 20 кг, что стоит уже 1 тыс. 499 рублей», – говорится в сообщении на сайте УФАС.

Отмечается, что в случае бронирования и оформления билета на одного пассажира возможность перевезти багаж до 10 кг за 499 рублей не ограничена.

«Такие действия есть ничто иное, как создание сложностей потенциальным покупателям и вынуждение их к прохождению всего пути бронирования заново и индивидуально. Это навязывание невыгодных условий при оказании услуги по авиаперевозке и ущемление интересов неопределенного круга лиц», – приводятся в сообщении слова руководителя УФАС по Москве Армена Ханяна.

По его словам, эти действия направлены «на максимизацию прибыли за счет потребителей», которые находятся в неведении либо смиряются с подобным несправедливым отношением.

«Победе» выдано предупреждение о необходимости прекращения навязывания невыгодных условий потребителям. В случае неисполнения предупреждения будет возбуждено антимонопольное дело. УФАС установило в действиях авиакомпании признаки нарушения п. 3 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции.

Добавим, что в августе Верховный суд России отклонил иск авиакомпании «Победа», пытающейся оспорить новые правила провозки ручной клади в самолетах. «Дочка» «Аэрофлота» требовала частичной отмены новых норм провоза ручной клади, вступивших в силу осенью 2017 года, в том числе пункта, который устанавливал, что пассажиры помимо 5-килограммового багажа могут взять с собой в салон дамскую сумочку, верхнюю одежду, букет цветов, товары из Duty Free и ряд других негабаритных вещей.