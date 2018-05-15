«Победа» решила оспорить новые правила перевозки ручной клади

Лоукостер «Победа», который входит в группу компаний «Аэрофлот», подал в Верховный суд иск с требованием признать недействующими новые правила провоза ручной клади в самолетах, вступившие в силу осенью 2017 года.

«Победа» просит отменить пункт 135 Федеральных авиационных правил «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей», передает ТАСС. Согласно этому пункту, пассажиры, кроме установленной нормы бесплатного провоза багажа, могут взять с собой на борт рюкзак, дамскую сумку, букет цветов, верхнюю одежду, товары, купленные в магазинах Duty Free и другие негабаритные вещи.

Суд принял иск в понедельник, первое заседание назначено на 7 августа.

Напомним, 31 июля 2017 года президент Владимир Путин подписал закон, по которому авиакомпании могут требовать оплатить провоз багажа при оформлении невозвратных билетов, пассажир с возвратным билетом оплачивает провоз багажа только в том случае, если вес превышает указанную в билете норму. Согласно закону, провоз ручной клади осуществляется бесплатно.

До вступления в силу этих правил «Победа» взимала за ручную кладь дополнительную оплату.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о новых требованиях к авиабагажу.