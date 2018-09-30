Арабская коалиция обвинила хуситов в попытке подрыва порта в Саудовской Аравии

По словам представителя воюющей в Йемене арабской коалиции Турки аль-Малики, ВМС Саудовской Аравии якобы предотвратили попытку мятежников-хуситов из йеменского движения «Ансар Алла» подорвать морской порт в городе Джизан на юго-западе королевства.

Представитель воюющей в Йемене арабской коалиции утверждает, что хуситы якобы пытались прорваться к порту Джизан на двух заминированных лодках, однако были уничтожены кораблями ВМС Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

Аль-Малики пообещал, что арабская коалиция «будет железной рукой наносить удары по всем, кто терактами собирается угрожать безопасности ее подданных и ее экономическим объектам».

Ранее в воскресенье йеменское хуситское движение «Ансар Аллах» заявило о нанесении удара по международному аэропорту Дубая в ответ на агрессию арабской коалиции в Йемене. Власти ОАЭ прокомментировали сообщения об атаке хуситов на аэропорт Дубая.