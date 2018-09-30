Хуситы заявили об ударе по международному аэропорту Дубая

Йеменское хуситское движение «Ансар Аллах» утверждает, что нанесло удар по международному аэропорту Дубая с беспилотника.

Мятежники утверждают, что атаку совершил боевой беспилотник типа «Самад-3». По данным хуситов, работа аэропорта приостановлена. Обстрел называют ответом на агрессию арабской коалиции в Йемене, передает ТАСС.

ОАЭ никак пока не отреагировали на заявление хуситов.

Хуситы и ранее заявляли об обстреле аэропортов ОАЭ – в частности, в Абу-Даби и Дубае.