В ОАЭ отреагировали на заявление хуситов об атаке на аэропорт Дубая

Власти ОАЭ утверждают, что информация хуситов об атаке с помощью боевого беспилотника на аэропорт Дубая не соответствует действительности, сообщил пресс-центр дубайских властей со ссылкой на Управление гражданской авиации.

«Главное управление гражданской авиации: воздушное движение в Объединенных Арабских Эмиратах функционирует в нормальном режиме в ответ на то, что было распространено СМИ хуситов в отношении международного аэропорта Дубая», – передает ТАСС сообщение пресс-центра.

Отмечается, что аэропорт Дубая функционирует в нормальном режиме. Перебоев в его работе не было.

Ранее йеменское хуситское движение «Ансар Аллах» заявило, что нанесло удар по международному аэропорту Дубая с беспилотника.