Эксперт защитил погибшего в Москве полицейского

«Здесь очень тонкая грань между соблюдением прав человека и соблюдением особого уровня безопасности. Не все так просто», – заявил газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке Владимир Ворожцов, комментируя гибель полицейского от рук преступника в Москве на станции метро «Курская».

«Очень сложно говорить до того момента, пока не знаешь все обстоятельства произошедшего. Порядок задержания определен. Если у него было оружие и его не обнаружили – это первый вопрос. Основания задержания – это второй вопрос», – отмечает Ворожцов.

Он также добавил, что пока не готов набрасываться на полицейского с обвинениями. По его словам, сотрудники правоохранительных органов работают, тем более в метро, в условиях, когда им нужно соблюдать права человека и достаточно уважительно относиться к задержанным. На это сотрудников настраивают и руководители полиции.

«Потому я бы не стал обвинять погибшего. Надо внимательно рассмотреть условия совершения данного преступления», – подчеркнул Ворожцов.

«Что касается его ведения в одиночку или с напарником – здесь нужно смотреть на статус этого человека. Если он просто временно задержан или временно ограничена его свобода для установления личности – это одна история. Представьте, если бы на него надели наручники, какое количество правозащитников начало бы задавать вопрос, на каком основании это сделано», – продолжил Ворожцов.

Бывает и такое, что сотрудники полиции гибнут из-за доброты и доверчивости, отмечает собеседник. «И тут начальство или инструкции ни при чем. Подобное случалось и в моей практике. В данном случае не скажу, что речь может идти о доброте, но тот попросился в туалет, человеку пошли навстречу», – заключил эксперт.

Напомним, в ночь на понедельник мужчина, которого остановили для проверки документов на станции метро «Курская», дважды выстрелил в полицейского, целясь в голову. Это произошло, когда сотрудник полиции повел задержанного в туалет; тот выхватил табельное оружие у стража порядка.

После совершения преступления подозреваемый уехал на метро.

23-летний полицейский скончался на месте. Как отмечает Mash, это была последняя смена сотрудника правоохранительных органов, у него уже был подписан рапорт об увольнении. У погибшего остались жена и маленький ребенок.

Позже стало известно, что подозреваемый – «мужчина кавказской или азиатской внешности» – задержан, его доставили в отделение.