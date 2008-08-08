Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Москве

Полиция Москвы задержала подозреваемого в убийстве сотрудника правоохранительных органов на станции метро «Курская», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемого везут в отдел полиции, передает РИА «Новости».

Telegram-канал Mash сообщает, что подозреваемый «с места убийства спокойно уехал на поезде».

Напомним, сообщалось, что в убийстве подозревается «мужчина кавказской или азиатской внешности».