Полицейского застрелили на станции метро в Москве

На станции метро «Курская» в Москве застрелен полицейский, подозреваемый – «мужчина кавказской или азиатской внешности», сообщили в правоохранительных органах.

Источник ТАСС сообщил, что преступник стрелял «из своего пистолета» и не стал забирать оружие погибшего. По словам источника, полицейский «повел в туалет задержанного», после чего «уборщик услышал хлопок и нашел убитого сотрудника». Полицейский «получил огнестрельное ранение головы и скончался на месте».

При этом Telegram-канал Mash сообщает, что полицейского застрелили из «его собственного табельного пистолета». В сообщении Mash говорится, что полицейский «остановил подозрительного молодого человека для проверки документов», но отпустил того в туалет. Когда молодой человек не вернулся, полицейский пошел за ним. В туалете «убийца бросился на него, выхватил пистолет и дважды выстрелил в голову».

По словам источника, «была последняя рабочая смена» полицейского – он планировал уволиться.

Злоумышленник скрылся с места происшествия.

Пресс-служба столичного ГУМВД сообщает, что подозреваемый – «мужчина кавказской или азиатской внешности, на вид 40–45 лет, плотного телосложения, рост 160–165 сантиметров». Ведомство отмечает, что на нем были серая куртка, синие джинсы и серая кепка, передает РИА «Новости».

В городе действует план «Сирена», который объявляется для сбора личного состава для розыска вооруженных или особо опасных преступников.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства сотрудника полиции.