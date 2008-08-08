Соловьев: Много лет после окончания школы снились кошмары

Российский теле- и радиоведущий Владимир Соловьев поделился воспоминаниями о школе, признавшись, что его совершенно не тянет туда вернуться.

«Вроде и все в школе было хорошо. И класс дружный. И замечательные учителя. А все равно снова в школу совсем не хочется. Много лет уже после окончания школы все снились какие-то кошмары, ответы на уроках, контрольные и прочие прелести школьной жизни», – написал Соловьев у себя в Twitter.

Большинство подписчиков с ним полностью согласились:

«Вот и у меня такое ощущение. Уже очень много лет прошло. Было в школе много интересного. Но опять в школу не хотелось бы. Не самые лучшие годы. Хотя Советская школа, где учились мы и так, где учится моя внучка, это две большие разницы», – написала в частности, Оксана

«Это точно, ни в институт ни в школу совсем не тянет, абсолютно никакой ностальгии. Хотя с одноклассниками до сих пор общаемся», – отметил Денис Денисов

Газета ВЗГЛЯД перед началом учебного года поговорила с директором Института педагогики СПбГУ Еленой Казаковой о том, какой должна стать идеальная российская школа.