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3 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 09:27  |  vz.ru
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Россия готова побить очередной экономический рекорд СССР

Рекорд СССР – 420 млн тонн угля – был поставлен в 1988 годуФото: Ilya Naymushin/Reuters
Российские шахтеры в 2018 году должны наконец-то превзойти советских: угольная отрасль обещает установить рекорд по добыче. Еще недавно уголь считался топливом вчерашнего дня, но теперь спрос и цены на него растут, а углехимия готовится стать одной из ключевых отраслей в промышленности XXI века. Это очень хорошая новость для страны и ее бюджета. Подробности...
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В Тюмени случился школьный бум

1 сентября в тюменские школы пошло рекордное число - 201 тысяча детей, радуется Александр МоорФото: Правительство Тюменской области
В День знаний – 1 сентября – в Тюменской области открылись сразу три новые школы. От супергимназии на 1200 ребят в столице региона – до сельских. Вместе с Александром Моором, и.о. губернатора Тюменской области, спецкор газеты ВЗГЛЯД посетил все три, узнал, как в селе взращивают интеллигенцию и почему вакансии воспитателей в детсадах стали популярны среди мужчин. Подробности...
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Какой должна стать идеальная российская школа

Российская средняя школа вынуждена постоянно меняться, догоняя будущееФото: Александр Рюмин/ТАСС
«Отомрет разделение на предметы, не будет рутинных домашних заданий, взрослые перестанут мечтать о едином учебнике, школа будет больше похожа на клуб, лабораторию или производство, чем на искусственный формат общественной жизни», – заявила газете ВЗГЛЯД директор Института педагогики СПбГУ Елена Казакова, рассуждая о грядущих переменах в средней школе. Подробности...
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Способны ли спецслужбы Украины устранять людей уровня Захарченко

В число задач ССО Украины входит организация диверсий в тылу врага и захват важных заложниковФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
В Донецке утверждают, что за убийством главы ДНР Александра Захарченко стоят силы специальных операций (ССО) Украины. Эта версия выглядит логично, ведь наиболее веские мотивы для покушения были именно у Киева. Однако некоторые эксперты считают, что украинские спецслужбы не обладают достаточным профессионализмом, чтобы провести столь сложную операцию. Так ли слабы спецподразделения Украины на самом деле? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Если бы «ловушки трампизма» не было, ее стоило бы выдумать

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Трамп не шел на выборы под лозунгом «Поладить с Россией любой ценой!». Его лозунгом было «Сделать Америку снова великой!». Это и привлекало в нем цапающихся друг с другом русских консерваторов. Мы тоже хотим сделать Россию снова великой. Подробности...

Мантра об «эффективности образования»

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Мы столько раз ломали кости нашей системе образования, что у нас в теле образовалась гибкость невероятная – и мы теперь, как многоликий Протей, можем превратиться во что угодно – за исключением лишь одного образования. Подробности...
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Легенда о великой интервенции

Дометий Завольский, историк-архивист
Красная риторика о злодействах Антанты внятно никак не подтверждается. Белые особо ужасны тем, что якобы пригласили интервентов. Интервенты особо ужасны тем, что якобы поддерживали белых. Подробности...
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          Какой должна стать идеальная российская школа

          Российская средняя школа вынуждена постоянно меняться, догоняя будущее   3 сентября 2018, 08:00
          Фото: Александр Рюмин/ТАСС
          Текст: Денис Нижегородцев

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          «Отомрет разделение на предметы, не будет рутинных домашних заданий, взрослые перестанут мечтать о едином учебнике, школа будет больше похожа на клуб, лабораторию или производство, чем на искусственный формат общественной жизни», – заявила газете ВЗГЛЯД директор Института педагогики СПбГУ Елена Казакова, рассуждая о грядущих переменах в средней школе.

          К Дню знаний готовились по-разному. Родители пытались свести семейный бюджет, чтобы закупить детям все необходимое. Специалисты Роскачества высказывали претензии к школьным рюкзакам. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил наказать глав регионов, в которых не решена проблема отсутствия теплых санузлов в школах. А педагоги вели дискуссию о том, нужна ли нашим школам 12-балльная система оценки взамен привычной пятибалльной.

          О том, что волнует педагогов в связи с началом нового учебного года и какой должна стать российская средняя школа в идеальном будущем, газета ВЗГЛЯД поговорила с доктором педагогических наук, членом-корреспондентом Российской академии образования, директором Института педагогики Санкт-Петербургского государственного университета Еленой Казаковой.

          ВЗГЛЯД: Елена Ивановна, что вы думаете про пятибалльную систему оценок – нужно ли от неё отказываться?

          Елена Казакова: Про переход на новую модель оценивания высказались уже все, кто только мог. Но на самом деле всё равно, какая будет модель – 5 или 12 баллов. Важнее, чтобы она из вычитанной превратилась в накопительную. Сегодня при проверке работы учитель ищет не достижения, а ошибки, как бы вычитая из максимума. А нужно, чтобы он плюсовал достоинства, фиксируя и свое внимание, и внимание ученика на том, что ученик уже усвоил, чем овладел, а что – в перспективе освоения. Такая система оценивания более продуктивна, что доказано и отечественной, и мировой практикой.

          А лучше всего вообще без оценок, но это уже личные мечты, я понимаю всю их нереалистичность. Когда ребенок приходит домой из школы, хотелось бы, чтобы у него спрашивали, не сколько ты получил в баллах, а что нового узнал, чему научился, за что тебя хвалили...

          Директор Института педагогики СПбГУ Елена Казакова (фото: из личного архива)
          Директор Института педагогики СПбГУ Елена Казакова (фото: из личного архива)

          ВЗГЛЯД: А какую оценку вы бы поставили системе российского школьного образования? По старинке, по пятибалльной системе. 

          Е. К: Общее положение дел могу оценить на «удовлетворительно». Замечу – не потому, что оно хуже того, что было раньше, а потому, что не особо «догоняет будущее». Мне нравится утверждение «будущее наступило вчера», но, к сожалению, не все в моей отрасли это понимают.

          ВЗГЛЯД: Что вас больше всего беспокоит в связи с началом нового учебного года? 

          Е. К.: Больше всего беспокоит уверенность общества, что это нормально, когда дети не стремятся в школу. Понимаете, качественное образование может получить только тот ученик, которому нравится учиться. Тогда на всю жизнь сохраняется талант к быстрому освоению нового. А дать это образование может только тот учитель, которому... нравится учить? Нет, неправильно. Правильно – которому тоже нравится учиться вместе со своим учеником.

          ВЗГЛЯД: Несколько дней назад вы присутствовали на главном педсовете Ленинградской области, где собрались в том числе представители Рособрнадзора. И на блестящий доклад губернатора Александра Дрозденко о том, какими невиданными доселе темпами регион прирастает школами, как они оснащаются, как появляются центры одаренных детей и т.д., директор школы из Москвы Евгений Ямбург задал справедливый вопрос: если всё так замечательно, зачем что-то менять?

          Е. К.: Мне доклад губернатора понравился, в нем были выделены и задачи, и проблемы, было интересно слушать. И я не сделала такого же вывода, как Евгений Александрович Ямбург. Но даже если бы он был прав, удивляться нечему. В менеджменте есть постулат: чем лучше дела, тем больше нужны перемены. Сейчас – на этапе перехода в новую технологическую реальность – в современной школе должно измениться слишком многое.

          Конечно, нужны качественные изменения – смена образовательных технологий в пользу творческих и продуктивных, повышение эффективности образования, в частности урока, за счет использования знаний о человеке, его памяти, внимания, воображения, в том числе – за счет использования дополненной реальности.

          Я, например, мечтаю об отмене рутинных домашних заданий.

          Надеюсь на отказ от выборочного контроля знаний и призываю создавать классы нового студийного плана для совместной работы учащихся над проектами и исследованиями.

          ВЗГЛЯД: Ещё один тезис на педсовете касался «школьной души». Представитель Рособнадзора неожиданно призналась, что как мать поведёт своего ребёнка не в ту школу, где выше уровень образования, а в ту, где есть «душа»... Так что важнее для определения успешности школы – хороший ремонт, классы с самым современным оборудованием или «душа»?

          Е. К.: Конечно, «душа». В школе должна быть хорошая компания учеников, учителей и родителей, которым нравится вместе учиться, которые умеют создавать атмосферу «увлекательного образовательного приключения», в которой уважается чувство собственного достоинства, право на выбор, на дружбу и любовь. И еще уважается ученик, который умеет много и азартно учиться. Стены можно отмыть, а компьютеры есть у каждого, так что не в них дело. Но, конечно, хотелось бы, чтобы каждая школа была хорошо оснащена, комфортна, легко адаптировалась под требования учеников и учителей.

          ВЗГЛЯД: Что вы думаете о внеурочной деятельности в современной школе? По словам одних, учеников настолько «затюкали» разного рода активностями. По словам других, загружают детей меньше, чем нужно.

          Е. К.: Я уже говорила, что я против домашних заданий в их сегодняшнем понимании. Если в школе работают студии, лаборатории, творческие объединения, спортивные клубы и театры – и они дополняют урочный мир, то такая школа очевидно выигрывает. Но вот что я искренне ненавижу – это термин «отсидеть внеурочку». Во многих школах внеурочная деятельность учащихся заформализирована и скучна даже больше, чем урочная.

          ВЗГЛЯД: Вы озвучивали удивительную статистику, согласно которой в среднем школьник лишь пять минут в течение урока находится в «активном» состоянии. Только в это время он полностью погружён в процесс обучения. Что это за исследование?

          Е. К.: Известно, что человек развивается, когда активно действует или общается. Задайте себе вопрос: кто активнее всего на уроке, и вы тут же ответите – учитель. Следствие? Мы создаем школы для развития учителей. Странный парадокс.

          Что же касается исследования, все довольно просто. Наблюдатели на последней парте. 300 уроков в самых разных школах. Фиксация общей активности класса: что именно делают, сколько времени тратится на бессмысленное времяпровождение и т.д. Плюс хронометраж активности отдельного ученика. Все открыто и ничего не скрывается. Вот по этим данным и выяснилось, что на реальную активную деятельность у ученика на уроке уходит от 3 до 7 минут, а остальное время он ждет, волнуется, «не вызовут ли», облегченно отдыхает, если не вызвали, делает вид, что слушает ответ у доски, долго уточняет, что делать, где это брать, пререкается и т.д. Грустное исследование. Посмотрите мультфильм «Буревестник», где все, как в жизни, только фантазия похуже.

          Конечно, есть учителя с иной интенсивностью урока, но, увы, общая тенденция – «не экономить время», а то, что не сделано на уроке, задавать на дом или давать на откуп репетиторам.

          Кстати, я вспомнила, что меня тревожит перед 1 сентября – убежденность общества в том, что репетиторство – это приличный вид деятельности.

          ВЗГЛЯД: А сколько минут ученик должен быть «вовлечённым»? Как с этим не переборщить? И как обстоят дела в школах других стран? 

          Е. К.: Страны очень разные. Есть те, где 45 минут урока – это 45 минут интенсивного труда, как, например, в престижных школах Кореи или Японии. Есть страны, в которых (на наш взгляд обывателя) «ученик весь урок занимается ерундой» – смеется, плачет, сомневается, пробует, спорит... В общем, надо стараться учиться на уроке, не оставлять «на потом и репетитору» ту работу, которую обязаны сделать учитель и ученик. И не жалеть время на продуктивные эмоции, сомнения и творчество.

          ВЗГЛЯД: Вы заведовали кафедрой непрерывного филологического образования в СПбГУ и наверняка находитесь в курсе всех самых актуальных тенденций в этой сфере – как позитивных, так и негативных. Поделитесь удивившими вас наблюдениями, и про учителей, и про учеников. К примеру, дети в последнее время стали больше читать или меньше?

          Е. К.: Я уже не заведую этой кафедрой. Я директор Института педагогики Санкт-Петербургского государственного университета. Кстати, это очень большое событие и для меня, и, надеюсь, для науки – открытие такого института в структуре нашего вуза. У нас бездна планов, связанных с самыми современными тенденциями: перевернутый класс, дополненная образовательная реальность, исследовательский подход, продуктивное мышление и т.д.

          Также меня очень радует, что наши коллеги сегодня работают над моделью учебника, адаптирующегося под ученика. Или заявка наших коллег о разработке новых платформ для проектирования индивидуальных и групповых маршрутов. Здорово, что хорошее образование становится модным занятием, что активно развивается сфера эдьютейнмента.

          Я не могу сказать, читают дети больше или меньше, чем раньше. Увы, достоверной статистики за прошлые годы просто не было, мы чаще всего опираемся на домыслы. И все-таки можно осторожно утверждать, что современные дети читают больше, чем их родители.

          А вы знаете, что точно изменилось к лучшему? Возросла увлеченность школьников естествознанием и технопредпринимательством. Это доказано – и это отличный тренд.

          ВЗГЛЯД: Какой вы видите российскую среднюю школу в будущем – через 10, 20 лет? Что должны сохранить при любых раскладах, а что отомрет – и не жалко?

          Е. К.: Надеюсь, что в подростковой школе отомрет разделение на предметы, взрослые перестанут мечтать о едином учебнике, школа будет больше похожа на клуб, лабораторию или производство, чем на искусственный формат общественной жизни.

          Сохранится чтение, но оно станет свободнее, математика сохранит нынешний статус – фундамента развития ума, но и лингвисты смогут завоевать иные позиции (в качестве языка отражается качество жизни). Глобально поменяются базовые образовательные технологии с акцентом на самообразование. Но что точно сохранится, так это пара учитель – ученик. Появление в жизни человека хорошего учителя станет высшей наградой за старание и увлеченность. 


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