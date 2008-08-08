Макрон назвал «мечту Путина»

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, о чем, по его мнению, мечтает глава российского государства Владимир Путин.

Макрон заявил об уважении к Путину и призвал искать «новые подходы к безопасности с Россией».

«Но мечта Путина – демонтировать ЕС», – приводит слова Макрона РИА «Новости» со ссылкой на шведскую SVT.

Так Макрон отреагировал на ситуацию с лидером антииммигрантской партии «Демократы Швеции» Йимми Окессоном. Окессона спросили, кто ему ближе – Путин или Макрон, но Окессон отказался отвечать на вопрос.

Макрон на просьбу прокомментировать это сказал, что не хочет вмешиваться во внутренние дискуссии в Швеции. Однако президент Франции заявил, что ответ Окессона многое говорит о лидере, «который не может расположить в порядке очередности ценности и интересы».

Макрон назвал Францию «одной из стран со значительной демократией». Россия же, по мнению французского лидера, «не является образцом с точки зрения прав человека» и «не может быть образцом для шведов».

9 сентября в Швеции состоятся парламентские выборы.

Напомним, Путин приглашен во Францию на торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.