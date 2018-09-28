Россия договорилась об отмене виз с двумя государствами

Россия подписала соглашение о взаимной отмене визовых требований с Палау и Содружеством Доминики, говорится в сообщении МИД России.

Соглашение с Палау было подписано по итогам встречи российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с главами делегаций малых островных государств южной части Тихого океана на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.

Также на встрече «состоялся полезный обмен мнениями о перспективных направлениях практического сотрудничества между Россией и партнерами из южнотихоокеанского субрегиона, а также о путях расширения взаимодействия по актуальным вопросам международной повестки дня».

Церемония подписания соглашения с Содружеством Доминики состоялась на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН. С российской стороны свою подпись поставил Лавров, со стороны Доминики – министр иностранных дел Франсин Барон.

Содружество Доминики – островное государство в юго- восточной части Карибского бассейна, бывшая английская колония. Население страны составляет около 74 тыс. человек.

В середине сентября президент Владимир Путин заявил, что выступает за облегчение визового режима в России, однако дипломаты выступают против этой идеи, так как подобные вопросы должны решаться на основе взаимности.