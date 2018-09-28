Представитель Украины не явился на заседание лидеров СНГ

На заседании лидеров Содружества независимых государств (СНГ) в «узком» составе от Украины не было представителя, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Там, по-моему, никого не было. За столом никого не было. На «узком» не было, сейчас посмотрим на «расширенном», – сказал Песков в ответ на вопрос о том, была ли кем-то представлена Украина на саммите.

Представитель Кремля предположил, что Киев на встречу лидеров государств СНГ направил своего посла, передает РИА «Новости».

Президент России Владимир Путин и главы делегаций других стран СНГ ранее в пятницу провели заседание совета лидеров Содружества в узком составе. Во встрече принимали участие руководители Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Молдавии, Узбекистана, а также премьер Армении и вице-премьер Туркменистана.

В конце августа глава исполкома СНГ Сергей Лебедев сообщал, что представительство Украины при уставных органах Содружества было закрыто, контакты продолжаются через украинское посольство в Минске.

В мае президент Украины Петр Порошенко пообещал, что Киев выйдет из международных договоров, заключенных в рамках СНГ, и подписал указ, которым отозвал представителей страны из всех уставных органов Содружества.