Путин прибыл на заседание совета лидеров государств СНГ в Душанбе

Президент России Владимир Путин и главы делегаций других стран СНГ начали заседание совета глав государств Содружества в узком составе.

Саммит проходит во дворце «Сомон», передает РИА «Новости».

В заседании кроме России принимают участие главы Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Молдавии, Узбекистана, а также премьер Армении и вице-премьер Туркменистана

Лидеров встречал на парковой аллее правительственной резиденции президент Таджикистана Эмомали Рахмон. После на площадке перед фонтаном состоялась церемония фотографирования.

Отмечается, что Путин обменялся несколькими репликами с президентами Молдавии и Казахстана – Игорем Додоном и Нурсултаном Назарбаевым, передает ТАСС.

Затем участники встречи отправились во дворец на заседание, которое пройдет в узком и расширенном составе.

На заседании совета глав государств в узком формате планируется обменяться мнениями о взаимодействии в рамках СНГ, а также обсудить вопросы о председательстве в организации, дате и месте проведения очередного заседания.

На расширенном заседании будут рассмотрены вопросы развития взаимодействия стран СНГ в экономической, правоохранительной, военной и культурно-гуманитарной областях.

Планируется также, что речь пойдет о ряде проектов, направленных на совершенствование правового и организационно-кадрового обеспечения деятельности СНГ.

По итогам мероприятия главам делегаций предстоит подписать 18 документов, в том числе утвердить передачу председательства в СНГ в 2019 году Туркменистану.

Напомним, российский лидер прибыл в Душанбе накануне, 27 сентября. До этого он выступил на пленарном заседании российско-азербайджанского форума в Баку.