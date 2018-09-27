Президент России Владимир Путин прибыл в Баку, где он выступит на пленарном заседании межрегионального форума двух стран и встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

До начала официальных мероприятий Путин и Алиев посетят финальный этап чемпионата мира по дзюдо в Баку, передает РИА «Новости».

Отмечается, что российский лидер планирует пообщаться со спортсменами из России.

Позже главы двух государств выступят на пленарном заседании российско-азербайджанского межрегионального форума.