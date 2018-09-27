Президент России Владимир Путин прибыл в Душанбе, где состоится заседание Совета глав государств-участников СНГ; ожидается проведение ряда двусторонних встреч.

Путин начнет визит в столицу Таджикистана с участия в неформальном обеде, где возможно проведение ряда встреч с коллегами «на ногах». В том числе возможна короткая беседа с президентом Молдавии Игорем Додоном, передает РИА «Новости».

В пятницу Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. Заседание пройдет в узком и расширенном составе. Также пройдут встречи с президентом Киргизии Соорнбаем Жээнбековым и лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном.

В четверг Путин также побывал в четверг в Баку.