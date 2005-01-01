США назвали Сирию «государством-трупом»

Президент Сирии Башар Асад получил «государство-труп», заявил спецпредставитель США по сирийскому диалогу Джеймс Джеффри.

Он заявил, что Асад контролирует «примерно половину территории Сирии». Как заявил Джеффри, Асад «может считать, что он на данный момент победил», но он «сидит на государстве-трупе, практически без экономики, без доступа к нефтяным и газовым ресурсам, без обещаний или надежды на восстановление». Восстановление, отметил Джеффри, блокируется США, передает РИА «Новости».

«Так что не думаю, что он что-либо выиграл», – заявил Джеффри, добавив, что России не стоит поддерживать Асада, так как Москве не нужно «данное конкретное дружественное правительство».

По мнению США, поддержка Асада обойдется Москве «ох в какую сумму».

По словам представителя Вашингтона, крушение российского Ил-20 – это пример эскалации, которую необходимо срочно остановить. Джеффри заявил, что «предположительно израильские силы атаковали иранские военные цели, в результате сирийские ВС попытались атаковать предполагаемые израильские силы и в конце концов попали по российским ВС»

Он отметил, что сейчас на территории Сирии действуют и «наталкиваются друг на друга» пять государственных иностранных вооруженных сил – войска России, США, Турции, Ирана и Израиля (последние, по его словам, «во всяком случае присутствуют в воздухе»).

Джеффри призвал «заморозить» конфликт в Сирии «любым возможным способом». При этом США исходят из того, что ситуация в Идлибе «заморожена».

Джеффри сказал, что США не будут заставлять Иран уйти из Сирии силой, речь идет о политическом давлении.

Напомним, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что США не будут добиваться ухода Асада.