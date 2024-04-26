ФАС потребовала от авиакомпаний снизить цены на билеты

Tекст: Дарья Григоренко

В ведомстве отметили, что цены на авиабилеты в последнее время выросли «необоснованно», что делает их недоступными для значительной части населения. «Авиакомпаниям необходимо скорректировать ценообразование для обеспечения доступности авиаперевозок», – подчеркнули в ФАС, передает ТАСС.

В числе авиакомпаний, получивших письма от ФАС, «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии», NordWind, Smartavia и UTair. От них запрашивается информация о проводимой ценовой политике, анализ роста стоимости билетов, а также копии коммерческой политики или иных документов, определяющих ценообразование на 2023-2024 годы, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что авиакомпания S7 начала работу над решением претензии ФАС после неисполнения ранее выданного предупреждения о ценовой политике.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости не допустить чрезмерного роста цен на авиабилеты в России.