Венгрия обвинила Украину в нарушении международных правил

Венгрия обвинила Украину в нарушении международных норм из-за съемки видео в консульстве во время выдачи венгерских паспортов украинцам в пограничном городе Берегово.

О нарушении украинскими спецслужбами международных правил заявил в четверг министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным во время Генассамблеи ООН, пишет ТАСС.

Венгерский министр уверен, что съемка выдачи паспортов в консульстве Венгрии жителям Закарпатья была «совершенно очевидно действиями спецслужб».

«То, что происходило в нашем консульстве на Украине и в других странах, абсолютно соответствует национальному и международному законодательству. А проводить операции спецслужб на территории дипломатических миссий других стран неприемлемо, это противоречит писаным и неписаным правилам и законам двусторонних отношений», – сказал Сийярто.

По мнению главы МИД Венгрии, Украина «забирает у национальных меньшинств их законные права» и не выполняет обещания. В качестве примера он привел невыполненные обязательства Украины об увеличении переходного периода (когда в силу вступит закон об образовании, запрещающий обучаться на родном языке – прим. ВЗГЛЯД) и выводе из-под действия закона частных школ.

Сийярто также отметил, что двойное гражданство распространено в Европе, а украинские законы не запрещают иметь паспорт второй страны.

Напомним, что Климкин крайне негативно отреагировал на выдачу украинцам венгерских паспортов в пограничном городе Закарпатья, назвав ситуацию «красной линией» во взаимоотношениях Будапешта и Киева и пообещав выслать из страны консула Венгрии. Венгрия пообещала в ответ зеркальные меры и обвинила президента Украины Петра Порошенко в разжигании ненависти к венграм.