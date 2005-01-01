Россия «задушит» Украину газопроводом «Северный поток – 2», заявил конгрессменам помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли, который курирует финансовую разведку и противодействие финансированию терроризма.

Он отметил важность вопроса о газопроводе для отношений с Европой, которую Белый дом пытается убедить помешать строительству, передает ТАСС.

В частности, США заявили Финляндии, что сожалеют о ее «решении выдать разрешение» на строительство. Биллингсли выразил надежду, что Дания «этого не сделает». Однако он признал, что у России «есть альтернативные маршруты», хотя даже «задержка была бы в интересах» США.

Задержка в строительстве даст американской стороне время на убеждение Европы в необходимости рассмотрения «альтернативных источников обеспечения энергетической независимости». США считают, что так Европа не станет «заложником российского природного газа».

«Если «Северный поток – 2» будет введен в строй, россияне будут использовать топливо в качестве оружия в Европе, они в конечном счете «задушат» украинцев», – сказал представитель минфина США.

Как заявил Биллингсли, США нужно, чтобы у Европы были «нероссийские источники энергоресурсов, на которые бы она могла полагаться».

Напомним, на Украине признали поражение в битве против «Северного потока – 2».