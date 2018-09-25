Служба безопасности Украины заявила, что статус ряда фигурантов дела против главы портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского изменится.

Фигуранты дела Вышинского станут подозреваемыми, передает РИА «Новости».

Заместитель главы СБУ Виктор Кононенко заявил, что досудебное расследование дела против Вышинского завершено.

«На сегодняшний день можно говорить, что следствие в его отношении завершено. Материалы готовятся для передачи в суд», – цитирует «Украинские новости» Кононенко.

В начале сентября официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Россия обеспокоена ухудшением состояния здоровья арестованного на Украине руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского и требует его немедленного освобождения.

Вышинский более 100 дней находится под стражей на Украине. Его задержали в мае по обвинению в государственной измене и поддержке непризнанных республик Донбасса. Позже его заподозрили в хранении оружия и боеприпасов.