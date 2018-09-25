Премьер-министру Швеции объявили вотум недоверия

Обновленный парламент Швеции выразил недоверие премьер-министру страны Стефану Левену.

На заседании риксдага за отставку Левена проголосовали 204 парламентария, против – 142, передает Deutsche Welle со ссылкой на агентство AFP.

Левен сохранит должность на время коалиционных переговоров о кандидатуре нового премьера. Голосование по кандидатуре премьер-министра должно пройти не позднее, чем две недели после выборов спикера. Всего предоставляется четыре попытки, иначе будут объявлены новые выборы.

На выборах в Швеции 144 мандата получил правящий блок социалистов и «зеленых», 143 – оппозиционные правоцентристские партии. Еще 62 места в парламенте неожиданно получила партия «Шведские демократы», которую обвиняли в «сговоре с Путиным».

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала причины успеха партии.