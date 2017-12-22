Рекорд очередных «друзей Путина» шокировал европейских либералов

В воскресенье в Швеции подвели окончательные итоги парламентских выборов. Как и ожидалось, партия евроскептиков «Демократы Швеции» добилась рекордных результатов, хотя на протяжении всей кампании ее пытались шельмовать «сговором с Путиным». Но секрет этого успеха не в протестах против политики ЕС и НАТО, а в том, что страну Карлсона захлестнула волна преступности.

Окончательные результаты выборов в Риксдаг таковы, что власть, скорее всего, останется прежней, но станет чрезвычайно неустойчивой: 144 мандата у правящего блока социалистов и «зеленых», 143 у оппозиционных правоцентристских партий, еще 62 у партии «Шведские демократы». Рекорд последней поверг большинство мировых СМИ в ужас. Аналитики пишут про «шокирующую победу радикальных националистов», про «восстание ультраправых» и «приход к власти банды неонацистов». Международный хор оплакивает либеральную, толерантную, мультикультурную Швецию, которая долгие годы была страной – эталоном победившей политкорректности.

Не обошлось и без «русского следа». На популярной карикатуре лидер «Демократов Швеции» Йимми Окессон сидел на руках у военного с лицом Владимира Путина.

На самом деле ничего из ряда вон выходящего не произошло: то, что правящая Социал-демократическая партия на фоне мигрантского кризиса покажет худший результат за сто лет, было вполне предсказуемо. А вот результат «Демократов Швеции», которые выступают против миграционной политики правительства и поддерживают курс на выход страны из ЕС, до смелых прогнозов не дотянул. Еще пару месяцев назад поговаривали, что антимигрантская партия может набрать до четверти голосов, выйдя на второе место. А вызвано это тем, что банды мигрантов в стране начали переходить к открытому террору населения.

Отдельные районы крупнейших городов Швеции – Стокгольма, Гетеборга и Мальме – уже давно фактически оккупированы приезжими, став no-go зоной для местных жителей и полиции. Но в этом году кровавые разборки вчерашних беженцев захлестнули и ранее спокойные кварталы. Так, в январе двое киллеров средь бела дня вошли в семейную пиццерию в Стокгольме и застрелили посетителя.

В июне трое человек были убиты, а трое ранены в ходе перестрелки у интернет-кафе в Мальме. Еще одного застрелили несколько дней спустя. Всего за прошлый год в стране было зафиксировано 129 перестрелок, в которых погибли 19 человек – вдвое больше, чем в 2016-м.

За последние несколько лет Швеция заняла третье место в Европе по числу убийств с использованием огнестрельного оружия, далеко опередив даже такую неблагополучную страну, как Босния и Герцеговина. По количеству изнасилований северное королевство и вовсе занимает первое место в ЕС.

Даже шведская полиция была вынуждена признать, что власть на улицах Мальме, где почти половина из 300 тыс. жителей – иностранцы, принадлежит нескольким могущественным мигрантским бандам. Они занимаются рэкетом, сутенерством, торговлей наркотиками и терроризируют местное население.

Похожая ситуация сложилась и в Ринкебю – печально знаменитом районе столицы. Когда-то его застройка из многоквартирных домов была витриной «шведского социализма» –в рамках специальной программы там построили недорогое, но чистое и комфортное жилье, расселив обитателей трущоб старого Стокгольма. Сегодня, только по официальной статистике, там проживают 16 тыс. человек, 91% которых – выходцы из стран Африки и Ближнего Востока.

Туда отказалась присылать почтальонов шведская почтовая компания «НордПост». Туда не ездят курьеры с доставкой еды и прочих товаров. А журналистов там регулярно бьют, разбивая им лица и камеры.

Полиция заглядывает в Ринкебю редко, а если и решатся провести операцию, разгневанные мигранты выходят на улицы толпой, жгут и переворачивают полицейские машины и забрасывают офицеров камнями.

Официальные структуры в Ринкебю фактически не действуют, и реальная власть «на районе» принадлежит банде под названием «Патруль смерти». Выходцы из Сомали торгуют наркотиками и взимают дань с владельцев кафе и хостелов.

Все это результат полубезумной миграционной политики, в результате которой 10-миллионная страна начиная с 2012 года приняла почти полмиллиона беженцев и, разумеется, не сумела их толком ассимилировать. В итоге королевство Карлсона, хюгге и фрикаделек постепенно превращается в рекордсмена по убийствам и изнасилованиям.

Повестка «Демократов Швеции» – полностью закрыть границы для мигрантов из «стран третьего мира», давать вид на жительство только гражданам соседних государств и развернуть широкомасштабную борьбу с организованной этнической преступностью. Еще один важный пункт – вынести на всенародное обсуждение членство Швеции в ЕС. Кроме того, «демократы» выступают категорически против вступления страны в НАТО.

Успех на выборах в Риксдаг не означает, что партия со столь радикальной (по современным меркам) повесткой сможет реализовать все свои идеи. «Демократы Швеции» попали в ситуацию, хорошо знакомую партии Герта Вилдерса в Нидерландах и «Альтернативе для Германии» в ФРГ: все прошедшие в парламент силы отказались сотрудничать с «нерукопожатными» «демократами» и вступать с ними в коалицию.

Однако нынешнего влияния партии хватит для того, чтобы блокировать многие инициативы левых партий и потихоньку проталкивать свою повестку.

Выборы в Швеции продемонстрировали тенденцию, которая дает себя знать и во Франции, и в Италии, и в Германии. Речь не только об успехе правых – налицо прежде всего банкротство левых. Именно за счет упадка старых партий, правивших европейскими странами на протяжении полувека, в рост идут небольшие новые амбициозные политические движения, рискующие нарушать табу и обсуждать «неполиткорректные» проблемы.

На эту тему

В традиционных «икорных демократах» избирателей раздражает то, что пресловутый «шведский социализм» они выстроили исключительно для себя. Проживая в роскошных домах в центре Стокгольма стоимостью в сотни тысяч евро и наслаждаясь пожизненными партийными синекурами, они искренне не понимают проблем простых шведов в стремительно меняющемся этническом окружении.

Правящие круги табуируют вообще любое обсуждение темы мигрантов. Доходит до смешного. Герой нашумевшего шведского фильма «Квадрат», взявшего главный приз в Каннах, едет за своим украденным бумажником в цветной район Стокгольма. При этом политкорректный режиссер так боится проявить «расизм», что вообще не показывает чернокожих обитателей этого района. Многоэтажки выглядят стерильно пустыми, хотя на деле там бродят сотни обкуренных выходцев из Сомали и Афганистана.

«Демократы Швеции» не боятся хотя бы называть вещи своими именами, выступая против этнического криминала и напоминая избирателям, что гипотетическое вступление страны в НАТО реальных проблем не решит. В то время пока шведские налогоплательщики будут тратить деньги на «защиту от России», их продолжат резать и грабить на улицах собственных городов.

В современной Европе такая позиция называется либо «неонацизмом», либо «сговором с Россией», либо тем и другим сразу.