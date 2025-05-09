Военный парад в Минске прошел в честь 80-летия Победы

Tекст: Антон Антонов

Военный парад начался с пролета над городом военной авиации Белоруссии и российской группы «Русские витязи», передает ТАСС.

Церемония стартовала у архитектурно-скульптурного комплекса «Минск – город-герой». Открыли пешую часть парада военнослужащие роты почетного караула, которые пронесли флаг Белоруссии. В шествии приняли участие 33 парадных расчета: 30 белорусских и три иностранных – кадеты из Нижегородского корпуса и курсанты из Петербурга, а также почетный караул Народно-освободительной армии Китая. Кроме того, в параде участвовали группы из Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Всего по площади прошли 4832 человека, уточнили в министерстве обороны республики.

Лукашенко, выступая на параде, заявил: «Парадом пройдут доблестные военнослужащие – солдаты, офицеры и генералы Вооруженных сил Республики Беларусь, военнослужащие Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Китайской Народной Республики, Российской Федерации, Таджикистана и Узбекистана. Мы были вместе тогда. Мы вместе сегодня. И должны сделать все, чтобы не допустить новой мировой бойни, которая может быть концом истории».

Лукашенко отметил, что Белоруссия выступает за мир, но при этом будет усиливать обороноспособность. Он подчеркнул, что белорусская армия остается главной опорой государства, а новый отечественный и совместный с Россией арсенал демонстрируется на параде ежегодно. Президент также заявил, что Евросоюз превращается в милитаристский блок и в 80-ю годовщину Победы увеличивает военные расходы более чем до 3% ВВП.

«Наши герои выстояли и победили. Они преподали Европе урок, который, как нам казалось, будет усвоен. Но на самом деле западные элиты необучаемы. Евросоюз, создаваемый как политическое и экономическое объединение, фактически трансформировался в тоталитарный военно-политический блок откровенно реваншистских настроений», – сказал белорусский лидер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко посетил парад на Красной площади в Москве, который был посвящен 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На праздновании в Москве также присутствовали лидеры Китая, Венесуэлы, Бразилии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и другие высокопоставленные гости.