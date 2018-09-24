Монсеррат Кабалье госпитализирована

Известную всему миру певицу Монсеррат Кабалье госпитализировали в одну из клиник Барселоны, где испанская артистка сейчас проходит лечение.

85-летнюю Кабалье попала в больницу из-за проблем с мочевым пузырем пять дней назад, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источники газеты La Vanguardia.

Согласно данным издания, лечение проходит успешно. Певицу могут выписать после ежегодного фестиваля Ла Мерсе, который в этом году закончат праздновать 24 сентября.

Несмотря травмированное колено и микроинсульт Кабалье в 2012 году выступила по всему миру.