Израиль отказался реагировать на заявление Шойгу

Посольство Израиля в России отказалось комментировать заявление министра обороны России Сергея Шойгу о намерении поставить Дамаску С-300.

«Мы не комментируем», – приводит РИА «Новости» слова пресс-секретаря дипмиссии Алекса Гандлера.

Напомним, ранее в понедельник министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия в течение двух недель передаст Сирии современный зенитный ракетный комплекс С-300, который существенно укрепит боевые возможности сирийской противовоздушной обороны.

В 2013 году Россия по просьбе Израиля приостановила поставку Сирии С-300, несмотря на то, что комплекс был готов к отправке, сирийские военнослужащие уже прошли необходимую подготовку. «Сегодня ситуация изменилась. И не по нашей вине», – констатировал он.

Кроме того, командные пункты сирийской ПВО оснастят автоматикой, которая пока есть только у России.

Ранее в понедельник израильский источник сообщал, что ответом России на гибель военного самолета Ил-20 может стать переброска в Сирию батареи ЗРК С-300, что окажется «серьезным аргументом для израильских ВВС в пользу отказа от нанесения ударов» по сирийской территории.