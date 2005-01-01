Россия после гибели Ил-20 может перебросить в Сирию С-300

Ответом России на гибель военного самолета Ил-20 может стать переброска в Сирию батареи ЗРК С-300, что станет «серьезным аргументом для израильских ВВС в пользу отказа от нанесения ударов» по сирийской территории, сообщил российским СМИ израильский источник, близкий к военным кругам.

В Израиле не исключают, что Москва «обрежет им крылья» в Сирии, закрыв воздушное пространство этой страны для израильских военных самолетов, или же серьезно ограничит возможность проведения военных операций, пишет «Коммерсант».

«Де-факто воздушное пространство Сирии будет прикрыто не только устаревшими системами ПВО, но и весьма эффективной модификацией «трехсотки», – отметил высокопоставленный израильский источник газеты.

По его словам, во избежание происшествий за каждым сирийским расчетом можно будет закрепить российских офицеров.

В воскресенье Минобороны представило поминутную хронологию катастрофы российского Ил-20, произошедшей 17 сентября в Сирии, и опровергло заявления Израиля по поводу инцидента, подчеркнув, что ответственность за крушение самолета лежит на израильской стороне. Военное ведомство представило 3D-видео катастрофы Ил-20.

В Армии обороны Израиля, тем не менее, настаивают на своей версии событий, заявляя, что самолет израильских ВВС не прикрывался российским Ил-20. В Минобороны ответили, что у ведомства есть неопровержимые данные о крушении Ил-20, которые подтверждают выводы российской стороны по этой трагедии.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему Россия не верит оправданиям Израиля.