Минобороны ответило на оправдания Израиля

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что у ведомства есть другие неопровержимые данные о крушении Ил-20, которые подтверждают выводы российской стороны по этой трагедии.

«Хотел бы обратить внимание тех, кто будет пытаться неверно интерпретировать или отрицать представленную информацию. У Минобороны России имеются и другие неопровержимые данные о трагедии 17 сентября, подтверждающие представленные материалы брифинга», – передает его слова РИА «Новости».

Конашенков подчеркнул, что Россия учла материалы, переданные Израилем. Он отметил, что хронология катастрофы Ил-20 и действий авиации Израиля, представленная на брифинге, основаны «на данных объективного контроля воздушной обстановки с различных радиолокационных средств в Сирии».

Между тем, израильская армия утверждает, что российские военные получили «исчерпывающие и точные данные», которые якобы подтверждают непричастность Израиля к гибели самолета.

«Исчерпывающие, точные и фактические детали известны соответствующим профессионалам в российских вооруженных силах, и они ясно свидетельствуют, что деконфликтационный механизм был задействован в релевантное время (как он используется последние два с половиной года), ВВС Израиля не прятались ни за каким самолетом», – говорится в ответном заявлении.

В воскресенье Минобороны представило поминутную хронологию катастрофы российского Ил-20, произошедшей 17 сентября в Сирии, и опровергло заявления Израиля по поводу инцидента, подчеркнув, что ответственность за крушение самолета лежит на израильской стороне. Военное ведомство представило 3D-видео катастрофы Ил-20.

Вина за крушение Ил-20 была возложена на Израиль.

Израильская армия в этот же день выступила с ответным заявлением.