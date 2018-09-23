Выявлено девять ложных сообщений о нарушениях на хабаровских выборах

В «Национальном общественном мониторинге» сообщили, что в ходе второго тура выборов губернатора Хабаровского края в НОМ поступило 24 сообщения о нарушениях избирательного законодательства, девять из них оказались ложными.

В НОМ уточнили, что «накануне и в день голосования на Карту сообщений Национального общественного мониторинга поступило 24 сообщения, среди которых девять фейков, шесть избирательных споров в обработке и один решенный избирательный спор», передает «Интерфакс».

Так, в адрес регионального избиркома наблюдателями были направлены пять обращений с фактами нарушений избирательного законодательства, среди которых и требование отменить результаты голосования на одном из избирательных участков. Также наблюдателями был зафиксирован факт вброса бюллетеней на одном избирательном участке, сообщили в НОМ.

Наблюдатели отметили, что взаимные обвинения в нарушении избирательного законодательства со стороны команд обоих кандидатов начали поступать с момента открытия избирательных участков.

Помимо этого, в «Национальном общественном мониторинге» сообщили, что на карту сообщений НОМ по Владимирской области накануне второго тура выборов поступило больше сигналов о нарушении избирательного законодательства, чем перед первым туром.

«Наблюдатели НОМ зафиксировали 62 сообщения, в достоверности которых еще предстоит разобраться», – подчеркнули в организации.

В частности, наблюдатели сообщают о недопуске наблюдателей на участки и противоправных действиях в отношении членов избирательных комиссий.

В «Национальном общественном мониторинге» констатировали большое количество фейковых сообщений: распространяемые в сети ролики, смонтированные или записанные заранее, сообщения о нарушениях без конкретики, сообщения о предполагаемых нарушениях.

Напомним, после подсчета 100% протоколов ЦИК определил победителя на выборах губернатора Хабаровского края. Им стал кандидат от ЛДПР Сергей Фургал, набравший в ходе голосования 69,57% голосов избирателей.