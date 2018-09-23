Немецкий МИД призывает не сидеть перед США «как кролики перед удавом»

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас рассказал о структурных изменениях отношений между Соединенными Штатами и европейскими странами и призвал не надеяться на то, что Дональда Трампа «можно пересидеть».

«Мы узнаем о некоторых решениях [США] в Twitter», – заявил глава германского внешнеполитического ведомства в интервью DPA.

«Иногда у меня создается впечатление, что и в США узнают о решениях Белого дома через Twitter. Это меняет сотрудничество», – приводит его слова ТАСС.

Маас считает, что структурные изменения в отношениях между Европой и Америкой должны учитывать власти Германии и все европейские страны. Он призвал не рассчитывать на то, что президента США Дональда Трампа «можно пересидеть», а после него все будет, как прежде.

Ранее Маас призывал Европу в случае экономических санкций или таможенных пошлин не сидеть перед США, «как кролики перед удавом».