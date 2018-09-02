Берлин призвал Европу не сидеть перед США, «как кролики перед удавом»

Глава МИД Германии Хайко Маас призвал Европу в случае экономических санкций или таможенных пошлин не сидеть перед США, «как кролики перед удавом».

В интервью изданию Bild он заявил, что ему не нравятся высказывания президента США Дональда Трампа, которыми он превращает Европу «наряду с Россией и Китаем в противника Америки». Тем не менее доверия к США Маас, по его признанию еще не утратил, передает RT.

«Наша дружба основана на таких ценностях, как демократия, свобода, права человека – не на президентах. Мы не должны совершать ошибку, приравнивая Трампа к США. Америка – это больше, чем твиты из Белого дома», – объяснил Маас.

Однако он призывал пересмотреть партнерские отношения с США, так как, по его словам, «в случае экономических санкций или таможенных пошлин мы не должны сидеть, как кролики перед удавом».

Он подчеркнул, что против подобных мер нужно действовать решительно, отстаивая свои интересы.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Франция и Германия выставляют свои условия США, собираясь изменить отношения с этой страной.