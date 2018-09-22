Полицейские разогнали протестующих в Киеве

Столкновения между полицейскими и протестующими произошли на строительной площадке в Киеве, сообщили в Дарницком райуправлении полиции.

Киевляне протестовали против строительства в жилом массиве Осокорки, заявив, что это незаконно, сообщает издание «Громадское».

«Группа активистов сломала забор на охраняемой территории строительной площадки», – сказала пресс-секретарь райуправления полиции Инна Гамалий.

Начались столкновения с прибывшими на место полицейскими. Задержаны около 40 человек. Все они доставлены в участок.