Житель Харьковской области палкой избил военкома

Tекст: Ольга Иванова

Инцидент произошел в Харьковской области, передает ТАСС. Сотрудники полиции остановили автомобиль, за рулем которого находился 48-летний местный житель, разыскиваемый за уклонение от мобилизации. На место были вызваны представители территориального центра комплектования.

Мужчина начал сопротивляться при задержании и, по сообщению полиции, «в разгар конфликта он нанес удары деревянной палкой полицейскому и представителю ТЦК». Его жена также вступила в конфликт, ударив полицейского камнем по голове.

В результате происшествия полицейский получил травму головы и был госпитализирован. Мужчину задержали сразу на месте, а его супругу – позже, уточнили в пресс-службе полиции региона.

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