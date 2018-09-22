Будущий тесть Бибера стал профессором в Киеве

Американскому актеру Стивену Болдуинау присвоили звание профессора Киевского университета культуры.

Болдуин присутствовал на церемонии. Он рассказал студентам университета о своем опыте и посоветовал не снимать фильмы об уже давно известных всем идеях, передает «Укринформ».

«Создавайте фильмы про прекрасных людей, которые творят эти идеи. Так много фильмов снимают про Вторую мировую войну, но они не понимают, что хорошая история, это когда вы встречаете хороших людей. Хорошая история – это та, которая объединяет всех нас, объединяет ценности и идеи, которые касаются всех людей, не кого-то в частности», – сказал он.

Он сообщил, что в 2020 году планирует снимать фильм на Украине.

Ранее дочь актера, топ-модель Хейли Болдуин, которая является невестой поп-певца Джастина Бибера, пришла в гости к священнику в свитшоте с надписью «Россия».