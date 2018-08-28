Невеста Бибера появилась на публике с надписью «Россия» на груди

Американская топ-модель Хейли Болдуин пришла в гости к священнику в свитшоте с надписью «Россия». Невеста поп-певца Джастина Бибера приобрела костюм от российского дизайнера Гоши Рубчинского.

Модель и музыкант готовятся к свадьбе, поэтому навестили священника и его семью в Лос-Анжелесе, сообщает издание «Сплетник». Папарацци сняли 21-летнюю модель в спортивном костюме от российского дизайнера Гоши Рубчинского, на свитшоте видна надпись «Россия».

Публикация от Spletnik (@spletnik_ru) 28 Авг 2018 в 6:39 PDT

Дизайнер выпустил костюм в начале 2018 года в коллаборации с Adidas.

Российская певица Вера Брежнева опубликовала совместное фото с Бибером и Болдуин: предположительно, она встречается со своей дочерью Софьей, которая уже год живет в США.