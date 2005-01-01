Жители российских курортов пожаловались на соотечественников

Жители российских курортных регионов рассказали, что их больше всего раздражает в отдыхающих соотечественниках.

Соответствующий опрос проводился в соцсетях сервисом бронирования жилья Tvil.ru, передает РИА «Новости».

50% респондентов заявили, что их раздражает привычка отдыхающих мусорить.

Пьянство туристов не нравится 18% опрошенных. 13% выступили против матерящихся граждан, еще 11% – против курильщиков.

Пятым раздражающим фактором оказалась привычка некоторых людей на курортах ходить с голым животом – так ответили 8% респондентов.

Ранее россияне высказались о введении курортного сбора.