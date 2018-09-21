Киев оценил последствия для Украины от иска Порошенко к Би-би-си

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что иск президента страны Петра Порошенко к британской телерадиокорпорации Би-би-си из-за публикации о том, что глава украинского государства заплатил за встречу с Дональдом Трампом, не несет имиджевых рисков для Киева.

«Для Украины, конечно, нет», – заявил Климкин в эфире телеканала «1+1», отвечая на вопрос об имиджевых последствиях для Украины от иска Порошенко.

Глава МИД Украины отметил, что в Би-би-си, «как правило, придерживаются соответствующих стандартов». Он напомнил, что данная статья была опубликована несколько месяцев назад, передает ТАСС.

«В Би-би-си есть большой опыт работать в судах, так что посмотрим на результат», – сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.

Напомним, Порошенко подал в суд на телеканал Би-би-си из-за «клеветы» о выплаченных 400 тыс. долларов за встречу с президентом США Дональдом Трампом. В иске сказано об особом ударе по «чести и достоинству» главы украинского государства.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно рассказывала о материале Би-би-си, согласно которому Порошенко пустили на несколько минут к Трампу только за большие деньги.