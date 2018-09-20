Би-би-си ударила Порошенко по чести и достоинству

Британские СМИ сообщили, что президент Украины Петр Порошенко подал в суд на телеканал Би-би-си из-за «клеветы» о выплаченных 400 тыс. долларов за встречу с президентом США Дональдом Трампом.

В частности, The Daily Telegraph пишет, что в иске говорится об особом ударе по «чести и достоинству» президента Украины, так как он якобы проводит активную антикоррупционную кампанию, передает RT.

Согласно данным в иске, репутация украинского президента «серьезно пострадала», а он пережил «сильное потрясение и дискомфорт». Также в документе отмечается, что британский телеканал не имеет «никаких доказательств проведения какого-либо платежа или тайных переговоров».

Би-би-си утверждал, что от лица Порошенко адвокату Трампа Майклу Коэну передали деньги за организацию встречи между двумя президентами. СМИ писали, что лидеру Украины пришлось выложить крупную взятку за 20-минутную встречу и нравоучительный монолог американского президента.