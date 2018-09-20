Бузова во время съемок клипа испортила имущество на 20 млн рублей

Телеведущая Ольга Бузова во время съемок клипа в особняке продюсера Андрея Ковалева «разнесла» дом и испортила имущество на сумму 20 млн рублей, уверяет хозяин дома.

«Оля Бузова и Вика АК снимают у меня в особняке клип под названием «ДОМ-2». Также с ними работают Дмитрий Маликов, рэпер ST и еще около ста человек. Они разнесли мне весь дом, разбили несколько ваз общей стоимостью в 20 миллионов рублей. Вот теперь думаю, как с них взыскать эту сумму. Сегодня у меня тут почти все участники «ДОМ-2» побывали. Я давно не видел такого дорогого клипа. Огромные рыбины на подносах, тарелки с красной и черной икрой», – поделился впечатлением от съемок Ковалев.

«СтарХит» написал, что в клипе приняли участие российские звезды, в том числе певец Дмитрий Маликов и АК47.

Отмечается, что поклонники Маликова неоднозначно восприняли новость о его участии в клипе Бузовой. Под совместной фотографией в Instagram певца появилось много комментариев о том, что участие в клипе телеведущей может негативно сказаться на репутации артиста.