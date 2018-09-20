ВОЗ назвала самое опасное инфекционное заболевание

Самым смертоносным инфекционным заболеванием в мире является туберкулез, заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В отчете ВОЗ говорится, что в 2017 году туберкулезом заразились 10 млн человек, а умерли 1,6 млн человек. Это несмотря на «глобальные усилия» по предупреждению распространения болезни, передает РИА «Новости».

При этом, по данным ВОЗ, с 2000 года предотвращена смерть 54 млн человек от туберкулеза. Число новых случаев заражения сокращается на 2% ежегодно.

Борьба с туберкулезом в России привела к сокращению уровня заболеваемости и смертности соответственно на 5% и 13% в год. Но болезнь остается самой опасной среди инфекций и опережает синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД).

По мнению экспертов ВОЗ, борьбе с туберкулезом препятствует то, что в странах с низкими и средними доходами не хватает 3,5 млрд долларов на профилактику и лечение болезни в этом году.

Также проблемой является то, что растет число заболевших резистентной формой, когда болезнь не реагирует на основной противотуберкулезный препарат рифампицин.

Потенциальным носителем туберкулеза, по оценкам ВОЗ, является каждый четвертый житель Земли.

По данным Министерства здравоохранения, смертность от туберкулеза в России снизилась в 2017 году на 15% – с 11 тыс. 373 человек (2016 год) до 9 тыс. 614 человек.

В ноябре 2017 года президент Владимир Путин на глобальной конференции ВОЗ отмечал, что задача снизить смертность от туберкулеза в мире к 2035 году от туберкулеза на 95% является амбициозной и сложной.