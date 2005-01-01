ВМФ России запланировал ракетные пуски в Средиземноморье

В связи с испытательными ракетными пусками ВМФ России часть Средиземноморья закрыта для гражданских самолетов и морских судов, говорится в сообщении для авиационного персонала.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Напомним, в Сирии вечером 17 сентября в результате провокации израильских ВВС российский Ил-20 попал под огонь сирийских средств ПВО и потерпел крушение, экипаж погиб.