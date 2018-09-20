Китай вывел на орбиту два навигационных спутника Beidou

На орбиту успешно выведены 37-й и 38-й спутники глобальной навигационной системы Beidou, сообщает Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

Ракеты-носители «Чанчжэн-3B» и «Юаньчжэн-1» стартовали с космодрома Сичан в среду в 22.07 по местному времени (17.07 мск), передает ТАСС.

Оба спутника Beidou-3 вышли на заданную орбиту, после серии тестов они станут работать совместно с остальными спутниками системы Beidou, передает РИА «Новости».

Система Beidou-3 (глобальная, формируется наряду с национальной Beidou-1 и региональной Beidou-2) насчитывает 14 космических аппаратов.

В августе Китай довел число спутников навигационной системы Beidou до 36.

Beidou – китайская глобальная навигационная система, создаваемая как конкурент GPS и ГЛОНАССа.