Трампа раскритиковали за развлечения во время траура по Маккейну

Американский президент Дональд Трамп, не приглашенный на церемонию прощания с Джоном Маккейном, играл в гольф и твитил, чем «проявил неуважение» к памяти покойного сенатора, пишет The Independent.

Глава Белого дома отправился в гольф-клуб в день прощания с Маккейном. Прибыл он туда как раз в момент начала церемонии в Вашингтоне, передает ИноТВ содержание статьи британского издания.

Находясь в гольф-клубе, Трамп опубликовал в своем Twitter тираду по поводу торгового спора с Канадой. Американский лидер заявил, что эту страну не нужно оставлять в соглашении о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). «Если после десятилетий злоупотреблений мы не заключим справедливой для США сделки, Канада окажется вне этого договора», – заявил президент США, пригрозив Конгрессу на случай вмешательства в эти переговоры.

The Independent приводит сообщения пользователей Twitter, которые призвали Трампа «проявить уважение» и воздержаться от использования этой платформы до тех пор, пока Маккейна не похоронят в Военно-морской академии США в Аннаполисе в штате Мэриленд.

Сам Трамп не стал упоминать о похоронах Маккейна.

Напомним, семья скончавшегося от рака Маккейна попросила Трампа не посещать похороны, а Трамп запретил публиковать подготовленный Белым домом релиз, содержащий похвалу в адрес Маккейна.