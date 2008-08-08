Трамп запретил восхвалять героизм Маккейна

Глава американского государства Дональд Трамп предпочел отреагировать на смерть сенатора Джона Маккейна твитом, запретив публиковать подготовленный Белым домом релиз, сообщают источники.

В релизе Белого дома Маккейна восхваляли за героизм во время Вьетнамской войны и госслужбу, но Трамп сказал, что в Twitter прокомментирует смерть сенатора, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

При этом за релиз выступали его пресс-секретарь Сара Сандерс и шеф аппарата администрации Джон Келли.