Трампа раскритиковали за реакцию на смерть Маккейна

Французское издание Le Monde напомнило о взаимной неприязни Дональда Трампа и Джона Маккейна и раскритиковало хозяина Белого дома за реакцию на смерть американского сенатора.

Дональд Трамп отреагировал на известие о смерти американского сенатора Джона Маккейна соболезнованиями в адрес семьи покойного в Twitter. «Президент США не сказал ни слова об одной из крупнейших фигур американской политической жизни», – пишет вашингтонский корреспондент французского издания Le Monde, текст статьи которого передает ИноТВ.

По мнению автора публикации, Маккейн «до последнего вздоха» был «голосом разума» внутри Республиканской партии, последовательно критикуя Трампа. Он считает, что теперь в рядах республиканцев не останется политиков, готовых идти против курса американского лидера.

Издание напоминает, что противостояние Трампа и Маккейна началось в июле 2015 года, когда миллиардер с успехом бросил вызов «политическому тяжеловесу», раскритиковав присуждение сенатору звания героя вьетнамской войны. Точка невозврата в отношениях политиков была пройдена два года спустя, летом 2017-го, когда Маккейн заблокировал проект реформирования системы социальной защиты населения известной как Obamacare.

Кроме того, Трамп и Маккейн по-разному смотрели на проблему иммиграции, отношений с Россией и необходимости применения пыток к заключенным, пишет издание.

По мнению автора, после ухода Маккейна из жизни надежды на то, что Вашингтон изменит курс, тают.

Напомним, семья скончавшегося от рака Джона Маккейна попросила президента США Дональда Трампа не посещать похороны.