В самолет «Москва – Норильск» ударила молния

Спустя пять минут после вылета из Москвы в самолет авиакомпании «Нордстар», который следовал в Норильск, попала молния, сообщил и.о. старшего помощника Западно-Сибирского транспортного прокурора Андрей Горелов.

Молния ударила в судно при прохождении через грозовой фронт, передает «Интерфакс».

«Никто из пассажиров не пострадал, судно также не получило повреждений и самолет благополучно долетел до пункта назначения и совершил посадку в штатном режиме», – сообщил он.

По его словам, после посадки самолет обследовали, но никаких повреждений найдено не было.

По данным пассажирки судна, молния попала в крыло.

«Когда взлетали, в Москве был сильный дождь с грозой. Люди испугались, когда самолет попал в сильную турбулентность, и получил удар молнии, некоторые кричали и плакали, просили, чтобы пилот повернул обратно. Многим стало плохо, стюардессы приносили им валидол и валериану», – рассказала она.

По ее словам, все успокоились, когда самолет набрал высоту.

Случаи попадания молний в самолет – не редкость. Так, в начале августа молния повредила крыло самолета Boeing 737 с российскими туристами, которые возвращались на родину из болгарского Бургаса, а в конце июля молния ударила в самолет, который летел из Кишинева в Санкт-Петербург.