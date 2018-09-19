Появилось видео с места крушения МиГ-31

В Сети опубликованы несколько видеороликов с места крушения истребителя МиГ-31 в Нижегородской области недалеко от города Кулебаки.

Видео, снятое очевидцем во время тушения обломков самолета, разместил Life.

Другой ролик, на котором горящий самолет еще не начали тушить пожарные, опубликовал Эдик Варяг во «ВКонтакте».

В среду самолет МиГ-31 разбился в Нижегородской области во время учебного полета. Перед падением самолет загорелся в воздухе. Оба летчика катапультировались, никто не пострадал.